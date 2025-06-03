Глава МАГАТЕ прибув до Києва, зустрівся з Галущенко та Сибігою

Фото: https://x.com/rafaelmgrossi/status/1929821798889033924

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про прибуття в Україну, де він вже, зокрема зустрівся з главою Міненерго Германом Галущенко та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

"Розпочав свій 12-й з лютого 2022 року візит до України, підтверджуючи підтримку країни з боку МАГАТЕ. Поділилися з Міненерго тим, як ми допоможемо Україні відновити її енергетичну інфраструктуру, включаючи нові блоки на Хмельницькій АЕС, ремонт Чорнобильської АЕС та оцінку підстанцій", - написав Гроссі у соцмережі Х.

Також гендиректор МАГАТЕ повідомив. що мав "важливу зустріч" з Андрієм Сибігою сьогодні в Києві.

"Погоджуємося з важливістю постійної підтримки з боку МАГАТЕ для ядерної безпеки та захисту в Україні , включаючи нашу постійну присутність на ЗАЕС, яка залишається надзвичайно важливою". - наголосив він.

В МАГАТЕ 29 травня повідомили, що Гроссі наступного тижня відвідає Україну та Росію в рамках регулярних контактів з обома сторонами.