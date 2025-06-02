Інтерфакс-Україна
Події
13:04 02.06.2025

Тшасковський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі

1 хв читати
Тшасковський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі
Фото: https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski

Мер Варшави Рафал Тшасковський після поразки на президентських виборах у Польщі подякував своїм виборцям та привітав Кароля Навроцького з перемогою.

"Дякую за кожен голос. Я боровся за те, щоб ми разом збудували Польщу, сильну, безпечну, чесну, чуйну. Сучасну Польщу, в якій кожен зможе реалізувати свої цілі та прагнення. Я дякую всім, хто проголосував за таку Польщу... Дякую, що повірили в мене і проголосували за мене в неділю. І мені шкода, що мені не вдалося переконати більшість громадян у своєму баченні Польщі. Мені шкода, що ми не перемогли разом… Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Ця перемога зобов'язує, особливо в такі складні часи. Особливо з таким рівним результатом. Пам'ятайте про це. Дякуємо за все. До зустрічі!" - написав він у соцмережі Х у понеділок.

Як повідомлялось, кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі. За даними національної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89%.

Його опонент Тшасковський отримав 49,11% голосів виборців.

Теги: #навроцький #тшасковський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 02.06.2025
Зеленський розраховує на плідну співпрацю з Польщею і особисто Навроцьким

Зеленський розраховує на плідну співпрацю з Польщею і особисто Навроцьким

09:21 02.06.2025
В'ятрович: Чоловіку, який поламав Інститут нацпамʼяті Польщі, його земляки довірили державу

В'ятрович: Чоловіку, який поламав Інститут нацпамʼяті Польщі, його земляки довірили державу

14:20 25.05.2025
Кандидат у президенти Польщі Тшасковський за вступ України до НАТО, але проти направлення військ

Кандидат у президенти Польщі Тшасковський за вступ України до НАТО, але проти направлення військ

ВАЖЛИВЕ

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації – Малюк

РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

Зеленський прибув до Вільнюса для участі у cаміті

В РФ знищено не менше 13 літаків – ЦПД

ОСТАННЄ

Міносвіти запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента для дітей за кордоном

Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо зустріч у Стамбулі буде безрезультатною, – Зеленський

Фільм "Еверест без меж" про підкорення Гімалаїв ветеранами ГУР з ампутаціями вийшов на екрани

Тепла погода з дощами очікує Україну найближчими днями

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва – Зеленський

СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації – Малюк

Зеленський про перемовини у Стамбулі: Важливими є питання припинення вогню і повернення викрадених дітей

РФ окупувала вже понад 120 кв.км Сумської області, стверджують у DeepState, у Генштабі ЗСУ не підтверджують

У Стамбулі Кислиця та Бевз узгодили позиції з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії напередодні перемовин

Зеленський і партнери під час саміту у Вільнюсі обговорять Коаліцію охочих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА