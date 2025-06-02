Тшасковський привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі

Фото: https://www.facebook.com/rafal.trzaskowski

Мер Варшави Рафал Тшасковський після поразки на президентських виборах у Польщі подякував своїм виборцям та привітав Кароля Навроцького з перемогою.

"Дякую за кожен голос. Я боровся за те, щоб ми разом збудували Польщу, сильну, безпечну, чесну, чуйну. Сучасну Польщу, в якій кожен зможе реалізувати свої цілі та прагнення. Я дякую всім, хто проголосував за таку Польщу... Дякую, що повірили в мене і проголосували за мене в неділю. І мені шкода, що мені не вдалося переконати більшість громадян у своєму баченні Польщі. Мені шкода, що ми не перемогли разом… Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Ця перемога зобов'язує, особливо в такі складні часи. Особливо з таким рівним результатом. Пам'ятайте про це. Дякуємо за все. До зустрічі!" - написав він у соцмережі Х у понеділок.

Як повідомлялось, кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі. За даними національної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89%.

Його опонент Тшасковський отримав 49,11% голосів виборців.