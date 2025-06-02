Тепла погода з дощами очікує Україну найближчими днями

Короткочасні дощі очікуються в ніч на вівторок на північному-заході України, вдень у західних, північних та більшості центральних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

В Рівненській, Волинській, Вінницькій та Житомирській місцями значні дощі та грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер у вівторок переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°, у західних областях 19-24°.

У Києві 3 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, грози. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°; вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 3 червня була в 1901р. (32,7° тепла), найнижча - в 1918р (3,0° вище нуля).

В ніч на середу, 4 червня, в північних, північно-східних та в Черкаській областях, а вдень на сході та південному сході України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території - без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 20-25°; на решті території вночі 13-18°, вдень 24-29°, на півдні країни до 32°.

У Києві 4 червня вночі короткочасні дощі, місцями грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.