Порошенко передав українським військовим техніку та дрони на 20 мільйонів гривень

Під час Black Sea Security Forum в Одесі народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав значну партію FPV-дронів і військової техніки підрозділам Сил оборони України. На заході були присутні західні політики, зокрема екс-прем’єр Австралії Тоні Еббот, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор та американські конгресмени Джим Слеттері й Боб Маківен, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

За словами Порошенка, єдиним ефективним шляхом до миру є зміцнення Збройних Сил, посилення санкційного тиску на Росію та фінансова підтримка оборони. Він наголосив на важливості міжнародної допомоги з боку США, країн ЄС, Канади та Австралії.

Цього разу українським військовим передали FPV-дрони, включно з моделями на оптоволокні та тепловізійними камерами, новий детектор дронів "Аспірин", зарядні станції та дрони "Мавік" для денних і нічних операцій.

Частина допомоги надійде до танкового підрозділу 126-ї бригади ТрО, яким командує Тетяна Чорновол. Вона зазначила, що передані FPV-дрони вже за кілька годин будуть у бою, ефективно нищачи ворожу техніку.

Західні гості високо оцінили внесок Порошенка у військову підтримку України. Тоні Еббот наголосив на важливості національної єдності у протистоянні російській агресії, а конгресмен Джим Слеттері заявив, що FPV-дрони можуть змінити хід війни.

Американський політик Боб Маківен висловив сподівання, що США й надалі підтримуватимуть Україну, доки Путін не усвідомить, що не може виграти війну.