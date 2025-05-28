Інтерфакс-Україна
Події
17:14 28.05.2025

СБУ повідомила про підозру росіянину, який розстріляв двох воїнів ЗСУ, після чого потрапив в український полон

2 хв читати
СБУ повідомила про підозру росіянину, який розстріляв двох воїнів ЗСУ, після чого потрапив в український полон

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки Україн викрили рашиста, який наразі перебуває у полоні Сил оборони України, у воєнних злочинах проти України, повідомляє пресслужба СБУ.

"За матеріалами СБУ, 9 січня цього року він разом з іншими поплічниками розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку. Утім, через два дні після вбивства диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) окупанта знайшли і атакували українські воїни ССО. За результатами боєзіткнення ворожий підрозділ було частково знищено, а фігуранта взято у полон", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Розслідування встановило, що затриманим є стрілець із 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил рф. Під час слідчих дій він намагався приховати факт свого злочину, але співробітники СБУ зібрали обґрунтовані докази його вини.

"З’ясовано, що обидва українських військових потрапили у полон до рашистів після вогневого контакту з російською ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони. Тимчасово захопивши бліндаж, окупанти вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів. Унаслідок вогневого ураження обидва українця загинули на місці", - повідомляє СБУ.

Слідчі СБУ повідомили рашисту про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, передбачені статтями 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Теги: #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 28.05.2025
Підрозділи ССО ЗСУ та СБУ нанесли удари по об’єктам російського ОПК в Московській області – Генштаб ЗСУ

Підрозділи ССО ЗСУ та СБУ нанесли удари по об’єктам російського ОПК в Московській області – Генштаб ЗСУ

15:18 28.05.2025
Дрони СБУ уразили за Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети

Дрони СБУ уразили за Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети

13:18 27.05.2025
СБУ затримала "крота" ФСБ у військовій частині на Кіровоградщині

СБУ затримала "крота" ФСБ у військовій частині на Кіровоградщині

09:51 27.05.2025
СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

ВАЖЛИВЕ

Уряд Німеччини пообіцяв EUR5 млрд євро військової допомоги для Україні – ЗМІ

Українсько-німецькі домовленості передбачають виробництво далекобійної зброї у промислових обсягах в обох країнах – Мерц

Мерц: ми не бачимо з боку РФ жодної готовності до будь-яких перемовин, незалежно де

Відсутність України на саміті НАТО буде перемогою Путіна над НАТО – Зеленський

Для України принципово важливе залучення німецьких компаній до відбудови України – Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга про звіт комісії ООН: задокументовані випадки мають бути використані як докази для притягнення винних до відповідальності

Комісія ООН: удари дронів РФ по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності

МЗС України вітає оприлюднення доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН щодо атак російських БПЛА по цивільним на Херсонщині

В Одеському порту почала працювати платформа DocPort

В "Дії" з'явився функціонал для бронювання більшої кількості фахівців критично важливих підприємств

ДБР затримало правоохоронця з Одещини за організацію схеми втечі за кордон ухилянтів

Уряд Німеччини пообіцяв EUR5 млрд євро військової допомоги для Україні – ЗМІ

З ТОТ врятовані ще 11 українських дітей – Єрмак

У ВМО в найближчі п'ять років очікують продовження глобального потепління

Зеленський вважає, що сенату США нічого не заважає прийняти пакет санкцій проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА