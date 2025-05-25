Інтерфакс-Україна
Події
02:38 25.05.2025

Семеро постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки - мер

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Уже семеро постраждалих в Києві через ворожу масовану атаку, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Одному постраждалому надали допомогу на місці в Деснянському районі столиці. Ще одна постраждала звернулася до медиків у Деснянському районі. Її госпіталізували", - написав він в телеграмі.

За його словами, станом на 2:36 ночі в столиці постраждали семеро людей. Шести з них медики надали допомогу на місці.

Також виклик медиків у Шевченківський район. Бригада прямує на місце.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4683

Теги: #київ #постраждалі

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