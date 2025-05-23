Інтерфакс-Україна
Події
13:59 23.05.2025

Сили оборони знешкодили 150 російських БПЛА

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Сили оборони знешкодили 150 російських БПЛА

У ніч на 23 травня росіяни атакували територію України балістичною ракетою Іскандер-М та 175-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України в телеграм-каналі.

"Станом на 13.00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни. 91 – збито вогневими засобами ураження, 59 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - вказується у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #атака_бпла_рф

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