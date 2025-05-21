Інтерфакс-Україна
Події
09:26 21.05.2025

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

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Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

Українські захисники знешкодили в ніч на середу 63 ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом окупанти атакували Україну у ніч на 21 травня (із 00:30 21 травня) 76-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ – РФ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Як повідомлялось, позаминулої ночі противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, з яких Сили оборони знешкодили 35 дронів вогневими засобами, ще 58 — були локаційно втрачені/подавлені РЕБ. У ніч на понеділок ночі окупанти атакували Україну вночі 112 БПЛА, з яких 41 були збито та 35 локаційно втрачено. У неділю ворог запустив по Україні 273 дрони (88 збито, 128 локаційно втрачені).

Теги: #атака_бпла_рф

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