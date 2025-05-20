Путін все ще не виглядає серйозно зацікавленим у мирі - міністр оборони Німеччини

РФ готова говорити про так званий меморандум про майбутній мирний договір, але все одно немає жодних ознак припинення вогню, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Першою темою сьогодні, звичайно, є телефонна розмова між президентом Трампом і президентом Путіним. Думаю, можна сказати, що вчорашня розмова ще раз підтвердила, що заяви з російського боку робляться, але поки що немає жодних доказів задекларованих намірів. Він все ще не готовий йти на жодні поступки", - сказав він пі час спілкування з журналістами перед зустріччю з міністрами оборони ЄС у Брюсселі.

За словами Пісторіуса, Путін, "очевидно, продовжує тягнути час", що "дуже добре видно".

"Навіть якщо Росія готова говорити про меморандум, все одно немає жодних ознак припинення вогню. Принаймні, це моя оцінка. Тож, на жаль, доводиться констатувати, що Путін все ще не виглядає серйозно зацікавленим у мирі, у припиненні вогню, принаймні, на умовах, прийнятних для інших", - наголосив міністр.