Інтерфакс-Україна
Події
03:08 20.05.2025

Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, але чи робить вона достатньо для цього, він скаже за кілька тижнів

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Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна готова припинити вогонь, однак він не може оцінити чи є зусилля Києва достатніми для досягнення такої мети. Про це він сказав під час заходу на честь правоохоронних органів в Овальному кабінеті Білого дому в понеділок.

"Я сказав: українці готові до припинення вогню. Вони готові до мирних переговорів", - заявив Трамп.

На питання журналіста, чи робить Україна достатньо, щоб цього досягти, Трамп попросив дати йому час, щоб зробити висновоки.

"Я б краще сказав вам приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні "так", ні "ні". Я думаю, Зеленський – сильний хлопець. І з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я міг би краще відповісти на це питання через два тижні чи чотири тижні. Я сподіваюся, що відповідь буде такою, що він хоче вирішити цю проблему", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=wAllWU6eOeU

Теги: #трамп #заяви #сша

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