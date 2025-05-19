Трамп надалі розглядає можливість введення вторинних санкцій проти РФ - Білий дім

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Президент США Дональд Трамп, як і раніше, не відкидає можливості введення вторинних санкцій проти Росії, заявили в понеділок у Білому домі.

"Я думаю, що всі варіанти розглядаються. Я не буду забігати наперед, випереджаючи президента в оголошенні його рішень, але, очевидно, це те, що розглядає й обговорює президент", - сказала представниця Білого дому Керолайн Левітт.

Розповідаючи про українське врегулювання, вона зазначила, що Трамп дедалі більше розчарований обома сторонами конфлікту.

"Ми подивимося, як пройде телефонна розмова (Путіна і Трампа - ІФ-У)", - сказала Левітт.

За її словами, президент США "чітко ясно зрозуміти всім сторонам, що він хоче бачити припинення вогню якомога швидше".

"Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт", - додала вона.