Інтерфакс-Україна
Події
17:03 19.05.2025

Трамп надалі розглядає можливість введення вторинних санкцій проти РФ - Білий дім

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Трамп надалі розглядає можливість введення вторинних санкцій проти РФ - Білий дім
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп, як і раніше, не відкидає можливості введення вторинних санкцій проти Росії, заявили в понеділок у Білому домі.

"Я думаю, що всі варіанти розглядаються. Я не буду забігати наперед, випереджаючи президента в оголошенні його рішень, але, очевидно, це те, що розглядає й обговорює президент", - сказала представниця Білого дому Керолайн Левітт.

Розповідаючи про українське врегулювання, вона зазначила, що Трамп дедалі більше розчарований обома сторонами конфлікту.

"Ми подивимося, як пройде телефонна розмова (Путіна і Трампа - ІФ-У)", - сказала Левітт.

За її словами, президент США "чітко ясно зрозуміти всім сторонам, що він хоче бачити припинення вогню якомога швидше".

"Він працює дуже старанно, щоб врегулювати конфлікт", - додала вона.

Теги: #трамп #білий_дім #санкції_проти_рф

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