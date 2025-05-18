Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. Станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень становить 70, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Активніше всього окупанти діють на покровському напрямку.

Так, з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Попового Яру. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки, ще три боєзіткнення тривають.

На новопавлівському напрямку українські захисники зупинили сім штурмових дій ворожих військ, ще шість боєзіткнень на даний час тривають. На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців, триває одне боєзіткнення.

На харківському напрямку ворог за добу атакував один раз, на куп’янському двічі. На сіверському напрямку противник атакував чотири рази, триває один бій.

На краматорському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак, на торецькому – три атаки відбиті, одна триває. На оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника.

На курському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває.