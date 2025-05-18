Інтерфакс-Україна
Події
17:51 18.05.2025

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. Станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень становить 70, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Активніше всього окупанти діють на покровському напрямку.

Так, з початку доби російські окупанти здійснили 25 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Попового Яру. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки, ще три боєзіткнення тривають.

На новопавлівському напрямку українські захисники зупинили сім штурмових дій ворожих військ, ще шість боєзіткнень на даний час тривають. На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців, триває одне боєзіткнення.

На харківському напрямку ворог за добу атакував один раз, на куп’янському двічі. На сіверському напрямку противник атакував чотири рази, триває один бій.

На краматорському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак, на торецькому – три атаки відбиті, одна триває. На оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника.

На курському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває.

Теги: #фронт #генштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:01 18.05.2025
Активні дії в прикордонні Курщини мають стратегічне значення – Генштаб відповів комбату 47-й ОМБр

Активні дії в прикордонні Курщини мають стратегічне значення – Генштаб відповів комбату 47-й ОМБр

09:13 18.05.2025
На фронті від початку минулої доби відбулось 167 зіткнень – Генштаб

На фронті від початку минулої доби відбулось 167 зіткнень – Генштаб

23:21 17.05.2025
На Покровському напрямку було знешкоджено 372 окупанти - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 372 окупанти - Генштаб

23:07 17.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 131 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 131 ворожу атаку - Генштаб

23:36 15.05.2025
На фронті від початку доби відбулось 117 бойових зіткнень

На фронті від початку доби відбулось 117 бойових зіткнень

22:46 15.05.2025
Окупанти втратили 161 особу на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 161 особу на покровському напрямку - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

У Ватикані завершилася зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо

Зеленський та перша леді України зустрінуться з папою Львом XІV в Римі

ОСТАННЄ

Ворог вдарив по залізничному вокзалу Херсону, є пошкодження – ОВА

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Дніпропетровщини, є пошкодження – Лисак

З окупованої території України вдалося врятувати 15-річного хлопця– Зарівна

Посол ЄС про нічну атаку РФ: Росія розуміє лише мову сили

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Висунуті Росією на переговорах в Стамбулі умови були нереалістичними – Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа та Путіна у понеділок

Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети для залякування – ГУР

У Ватикані завершилася зустріч Зеленського з Венсом і Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА