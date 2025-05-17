17 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1179 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1179 RUSSIAN AGRESSION

17 травня в Україні відзначають День науки.

Також сьогодні - Всесвітній день скрипки, День свободи культури, Міжнародний день телефону довіри для дітей, Всесвітній день спортивного орієнтування, Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз, Міжнародний день боротьби з гомофобією, Всесвітній день пульмонолога, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства, День народження Інтернету.

У Києві святкують День сусіда.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Андроніка та інших.

День науки в Україні

Кожного року третьої травневої суботи Україна відзначає професійне свято наукових працівників – День науки в Україні. Подію започаткував Леонід Кучма 14 лютого 1997 року.

Метою Дня науки є подяка науковим співробітникам за їхню старанну працю, посилення ініціативи вчених та наукових установ, наголошення на важливості наукової діяльності для країни, вшанування досягнень українських вчених.

Серед відомих імен вчений з Харкова Анатолій Малихін, який розробив "Біопромінь" – винятковий пристрій для аналізу крові. Фізик Петро Бобонич винайшов детектор рівня глюкози у вигляді годинника. Конструктор трамваю українець Федір Піроцький. Сергій Корольов – наш відомий земляк, завдяки конструкціям якого відбувся перший космічний політ. Дякуючи українцю Ігорю Сікорському світ побачив гелікоптер.

День сусіда в Києві

Кожного року третьої суботи травня Київ відзначає позитивне й дружнє молоде свято – День сусіда. Подію започаткував мер Києва Віталій Кличко 6 грудня 2018 року.

Всесвітній день скрипки

Всесвітній день скрипки – це щорічне свято, яке вшановує багату спадщину та культурне значення скрипки, універсального струнного інструменту, який зустрічається в різних музичних традиціях по всьому світу.

День свободи культури

День свободи культури – це щорічне свято, яке відзначає та пропагує концепцію вільної культури. Ця подія відбувається в третю суботу травня і дає можливість поінформувати світову громадськість про переваги прийняття та заохочення вільної культури.

Всесвітній день спортивного орієнтування

Всесвітній день спортивного орієнтування трансформувався у Всесвітній тиждень спортивного орієнтування – щорічний захід для популяризації спортивного орієнтування та заохочення людей різного віку спробувати його.

Всесвітній день скандинавської ходьби

Кожного року на третіх травневих вихідних відзначається спортивне свято – Всесвітній день скандинавської ходьби.

Це різновид фізичної активності, що полягає у ходьбі зі спеціальними палицями, котрі нагадують лижні. Ходьба з палицями сприяє активному спалюванню калорій, підвищенню витривалості, подоланню більшої відстані, ніж без них. Скандинавська ходьба залучає майже увесь верхній корпус, допомагає покращити роботу рухового апарату, корисна для тих, хто страждає на артрити й артрози, захищає від серцево-судинних захворювань та діабету. Чудово підходить для людей пенсійного віку, адже коліна й хребет практично не навантажуються.

Скандинавська ходьба виникла ще у давні часи, але тоді палиці слугували більше опорою для паломників, чабанів тощо. Лише у 20 столітті ходьба набула поширення у Скандинавії як лікувальна фізкультура.

День народження Інтернету

Одна з важливих дат — 17 травня 1991 року, день прийняття єдиного стандарту World Wide Web. Відтоді 17 травня щороку відзначається в світі як День народження Інтернету.

Міжнародний день телефону довіри для дітей

Міжнародний день телефону довіри для дітей – це важлива щорічна подія, яка підвищує обізнаність про телефони допомоги дітям та їхню важливу роль у захисті прав дітей у всьому світі. Цей день, який відзначається 17 травня кожного року.

Всесвітній день пульмонолога

17 травня кожного року відзначається медичне професійне свято – Всесвітній день пульмонолога. Подію започаткували у 1997 році. Лікарі цієї спеціальності відповідають за здоров’я легень та дихальних шляхів.

Захворювання дихальних шляхів є найпоширенішими у світі. Без дихання ми помремо максимум за 7 хвилин.

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією

Щорічно 17 травня відзначаємо важливу подію – Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, котру започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я спільно з Лігою Гіпертонії у 2005 році.

Всесвітній день обізнаності про нейрофіброматоз

Хвороба зустрічається переважно в одної дитини з 3500 новонароджених.

Нейрофіброматоз – спадкове захворювання, за якого відбувається ураження нервової системи, шкіри, кісткової тканини, очей. Іноді хвороба уражає навіть внутрішні органи. Виникає унаслідок порушення утворення нейрофібромінів з гена протеїну. Основні ознаки нейрофіброматозу: деформація обличчя, коричневі плями на шкірі, психічні розлади, пухлини, вузлуваті утворення тощо. Захворювання лікують комплексно та поетапно, за допомогою великої кількості спеціалістів.

Метою Всесвітнього дня обізнаності про нейрофіброматоз є привернення уваги суспільства до складності цього захворювання, підвищення поінформованості серед населення про нейрофіброматоз, його лікування та наслідки.

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства

17 травня кожного року відзначається Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти. Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй 27 березня 2006 року (раніше, з 1969 року, свято існувало під назвою Міжнародний день електрозв’язку). Дату святкування обрали на честь дня укладення 160 років тому першої Телеграфної Угоди та заснування Телеграфного Союзу, що здійснилось цього дня у 1865 році у Парижі.

Міжнародний день боротьби з гомофобією

Щорічно 17 травня світ відзначає Міжнародний день боротьби з гомофобією. Ініціатором проведення свята виступила канадська організація у 2003 році. Влітку 2004 року французький діяч Луї-Жорж Тен звернувся до Організації Об’єднаних Націй з пропозицією встановлення офіційного міжнародного дня. Зараз подію відзначають близько 130 країн, включаючи Україну. Дата святкування обрана на честь дати виключення гомосексуальності з переліку психічних захворювань Всесвітньою організацією охорони здоров’я, що відбулось саме цього дня у 1990 році.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Миколи Івановича Удовиченка (1885−1937), українського військового та державного діяча, генерал-хорунжого Армії УНР (Франція); за даними Українського інституту національної пам’яті, Українського національного біографічного архіву, ЕІУ, народився 27.05.1885 р.;

110 років від дня народження Івана Антоновича Луценка (1915−2006), українського літературознавця, критика;

100 років від дня народження Анатолія Григоровича Камінського (1925–2019), українського публіциста, політичного діяча, керівника української служби "Радіо Свобода" в Німеччині (США);

100 років від дня народження Миколи Миколайовича Новикова (1925−1996), українського артиста балету, балетмейстера, педагога;

100 років від дня народження Сергія Костянтиновича Сміяна (1925–2014), українського режисера;

90 років від дня народження Анатолія Федоровича Шекери (Шикеро) (1935−2000), українського хореографа, артиста балету, балетмейстера

Ще цього дня:

1916 — У Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час;

1928 — Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад;

1934 — В Аргентині вийшов перший номер української газети "Наш клич";

1973 — У Білому домі почалися слухання з Вотергейтського скандалу;

1978 — Швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього;

2000 — У Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький "Галатасарай" після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський "Арсенал" по пенальті 4:1. Вперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини.

Церковне свято:

День пам’яті апостола від сімдесяти Андроніка

Апостол Андронік був одним з 70 учнів Ісуса Христа і згадується у Новому Завіті. Він був родичем апостола Павла і разом зі своєю помічницею Іулією (або Юлією) були сподвижниками в апостольських трудах Павла. Андронік проповідував християнство в багатьох країнах, зокрема в Паннонії, де став єпископом. Відомий тим, що навернув багатьох язичників до християнства, знищував язичницькі храми та будував церкви.

Іменини: Степан.