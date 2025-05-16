Інтерфакс-Україна
Події
09:54 16.05.2025

В Україні збито 73 ворожі БпЛА, 36 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

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В Україні збито 73 ворожі БпЛА, 36 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені
Фото: НГУ

Станом на 09.00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі України; 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), повідомили Повітряні сили у телеграм.

Опівночі 16 травня противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина", - йдеться у повідомленні.

Теги: #бпла_рф

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