Інтерфакс-Україна
Події
18:33 15.05.2025

Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

2 хв читати
Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо Володимир Путін готовий до перемовин щодо припинення вогню, вони мають зустрічатись без будь-яких умов.

"Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов тощо. Він хотів – давайте зустрічатись", - сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі в четвер.

При цьому він переконаний, що Путін запопонував прямі перемовини, бо не хотів припинення вогню.

"Я ніякі пропозиції Путіну не робив. Ми всі сприйняли, що він пропонує прямі перемовини. Чому він запропонував прямі перемовини? Тому що не хотів припинення вогню", - сказав президент України.

За словами Зеленського, Путін може не зустрічатись з ним, а просто заявити про готовність до припинення вогню на 30 днів у медіа. Президент навів приклад таких спроб на Великдень.

"Але він (Путін – ІФ-У) для того, щоби відтермінувати сильні санкції американців (проти РФ – ІФ-У), хоче показати, що він конструктивний і готовий до перемовин. Але каже, що припинення вогню і у нас дуже багато різних питань, і в прямих перемовинах ми готові їх обговорити. Так всі сприйняли, я сприйняв, сказав: я готовий. Президент Трамп сказав: я готовий… Як би ми не ставились один до одного, але це надія для всього світу, що закінчиться велика війна", - сказав він.

Теги: #війна #перемовини #припинення_вогню

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 15.05.2025
Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

17:58 15.05.2025
Зеленський переконаний, що у разі зустрічі з Путіним він би домовився з ним про припинення вогню

Зеленський переконаний, що у разі зустрічі з Путіним він би домовився з ним про припинення вогню

17:47 15.05.2025
Зеленський не проти, якщо про безумовне припинення вогню домовляться на рівні технічних груп без лідерів

Зеленський не проти, якщо про безумовне припинення вогню домовляться на рівні технічних груп без лідерів

22:32 14.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

19:20 14.05.2025
Дослідження лікування бойової травми ока є унікальним досвідом українських офтальмологів – експерт

Дослідження лікування бойової травми ока є унікальним досвідом українських офтальмологів – експерт

16:37 14.05.2025
Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Зеленським - Сибіга

Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Зеленським - Сибіга

16:12 14.05.2025
Трамп заявив, що чекає "хороших новин" щодо врегулювання російсько-української війни у найближчі дні

Трамп заявив, що чекає "хороших новин" щодо врегулювання російсько-української війни у найближчі дні

06:20 14.05.2025
Росія завищує цифри мобілізації щоб тиснути на Україну й Захід під час переговорів - ISW

Росія завищує цифри мобілізації щоб тиснути на Україну й Захід під час переговорів - ISW

06:05 14.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

22:36 13.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

Зеленський переконаний, що у разі зустрічі з Путіним він би домовився з ним про припинення вогню

РФ дуже несерйозно ставиться до реальних перемовин, хоча це була їх пропозиція, – Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні збережеться прохолодна дощова погода

Окупанти працюють над відновленням та перегрупуванням сил і атакують на всіх напрямках, насамперед сумському, – Зеленський

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на Сумщині, що виникла через атаку БпЛА

Зеленський не координував з Трампом візит до Туреччини та мирні перемовини з РФ

Українські представники планують бути в Стамбулі сьогодні пізніше ввечері – радник Зеленського

Зеленський та Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

Російська делегація відвідала консульство у Стамбулі перед зустріччю з представниками України

РФ дуже несерйозно ставиться до реальних перемовин, хоча це була їх пропозиція, – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА