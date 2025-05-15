Зеленський: Якщо Путін готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, але він не хоче припинення вогню

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо Володимир Путін готовий до перемовин щодо припинення вогню, вони мають зустрічатись без будь-яких умов.

"Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов тощо. Він хотів – давайте зустрічатись", - сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі в четвер.

При цьому він переконаний, що Путін запопонував прямі перемовини, бо не хотів припинення вогню.

"Я ніякі пропозиції Путіну не робив. Ми всі сприйняли, що він пропонує прямі перемовини. Чому він запропонував прямі перемовини? Тому що не хотів припинення вогню", - сказав президент України.

За словами Зеленського, Путін може не зустрічатись з ним, а просто заявити про готовність до припинення вогню на 30 днів у медіа. Президент навів приклад таких спроб на Великдень.

"Але він (Путін – ІФ-У) для того, щоби відтермінувати сильні санкції американців (проти РФ – ІФ-У), хоче показати, що він конструктивний і готовий до перемовин. Але каже, що припинення вогню і у нас дуже багато різних питань, і в прямих перемовинах ми готові їх обговорити. Так всі сприйняли, я сприйняв, сказав: я готовий. Президент Трамп сказав: я готовий… Як би ми не ставились один до одного, але це надія для всього світу, що закінчиться велика війна", - сказав він.