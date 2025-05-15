Інтерфакс-Україна
Події
09:26 15.05.2025

Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

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Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що союзники ще не ухвалювали рішень, кого з партнерів запросити на саміт, який відбудеться 24-26 червня в Гаазі.

Про це він сказав у четвер в Анталії (Туреччина), де пройде неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору.

"Що стосується цього, я бачив деякі чутки з цього приводу, але ми поки що не маємо жодних оголошень щодо партнерів, яких буде запрошено, таких як ЄС, IP4 (IP4 - Індо-Тихоокеанська четвірка: Австралія, Японія, Південна Корея та Нова Зеландія), Україна тощо. Тож наразі немає жодних оголошень. До саміту все ще залишається приблизно через 5-6 тижнів, але, звичайно, з часом ми зробимо всі оголошення", - сказав Рютте.

Теги: #гаага #саміт_нато

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