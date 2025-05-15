На фронті від початку минулої доби відбулось 168 зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у четвер вранці.

"Вчора загарбники завдали одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 108 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3327 дронів-камікадзе та здійснили 5298 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, з яких 151 – із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.