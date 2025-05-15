Росіяни масовано атакували село на Сумщині

Вночі росіяни масовано атакували село на території Сумської громади, зайнялася пожежа, обійшлося без постраждалих, повідомляється в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації вранці у четвер.

"Ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА. На місці влучань зайнялася пожежа, там із ночі працюють підрозділи ДСНС. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки ворога зʼясовуються", - йдеться в повідомленні.