ССО знищили штурмову групу росіян в тилу ворога

Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили штурмову групу противника з восьми військовослужбовців у ворожому тилу.

Як повідомляє Командування Сил спеціальних операцій, група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків.

"Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр. Після зайняття вигіднішого положення, воїни ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником. Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена", - сказано в повідомленні.

Після обшуку тіл противника, оператори ССО без втрат продовжили вести спеціальну розвідку на цьому оперативному напрямку.

Також в ССО опублікували відповідне відео.