Польські перевізники анонсували акцію протесту біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", рух вантажівок може бути ускладнено

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польскому кордоні може бути ускладнено через акцію протесту з польського боку, повідомила Держдавна прикордонна служба України у понеділок.

"За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку ПП "Дорогуськ", що навпроти українського ПП "Ягодин". Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно. Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж чотирьох місяців", - йдеться в повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, наразі рух вантажних автомобілів здійснюється без змін, однак просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону через "Ягодин–Дорогуськ".