Інтерфакс-Україна
Події
09:58 12.05.2025

Стефанішина в Брюсселі обговорить з єврокомісаркою Кос прогрес України на шляху до ЄС

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Стефанішина в Брюсселі обговорить з єврокомісаркою Кос прогрес України на шляху до ЄС

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина 12 травня перебуває з робочим візитом у Брюсселі (Бельгія).

"Відбудеться зустріч міцепрем‘єрки з комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос, послами держав-членів ЄС. Ключові питання: прогрес України на шляху інтеграції до Європейського Союзу, трансформації України та очікування щодо процесу розширення ЄС", - йдеться у повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Крім того, Стефанішина виступить на спеціальному засіданні Комітету з правових питань Європейськго парламенту, на запрошення голови Комітету Ільхана Кючюка. 

Зазначається, що під час обговорень з депутатами Європарламенту буде представлено досягнення України у сфері судової реформи, у забезпеченні прозорості та підзвітності, а також окреслено цілі та пріоритети дорожньої карти трансформацій у сфері верховенства права, підготовленої у рамках переговорного процесу про вступ до ЄС.

Як повідомлялося, 9 травня Стефанішина повідомила про домовленість з державами-членами Європейського Союзу і Європейською комісією, що всі переговорні напрями про вступ України до Євросоюзу буде відкрито одночасно.

Теги: #стефанішина #кос_марта

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