У Херсоні через обстріл постраждали дві жінки

Двоє цивільних постраждали через ворожий обстріл Корабельного району Херсона, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як зазначив він у телеграмі у неділю, ворог обстріляв зокрема багатоповерхівку Херсона. "Внаслідок обстрілу пошкоджені балкони та розбиті вікна. (…) До лікарні з уламковими пораненнями шпиталізували 76-річну жінку", - написав він у Телеграм.

За даними Прокудіна, також по меддопомогу звернулась 57-річна жінка, яка в момент ворожого удару перебувала на вулиці. В неї діагностували мінно-вибухову травму та перелом руки. Потерпілій надали необхідну допомогу.