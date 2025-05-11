Трамп заявляє про "великий прогрес" після першого дня переговорів з Китаєм у Женеві

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

"Дуже гарна зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повне перезавантаження було досягнуто в дружній, але конструктивній манері", - написав він у своїй соцмережі Truth Social, передає Associated Press.

"Ми хочемо бачити, на благо як Китаю, так і США, відкриття Китаю для американського бізнесу. Досягнуто великого прогресу!" - додав Трамп.

Водночас, зазначає видання АР, Трамп не надав жодних подробиць щодо першого дня перемовин у Женеві, а офіційні особи Білого дому також надали мало інформації під час та після першого дня переговорів. В публікації додають, що повідомлення Трампа з'явилось після того, як посадовець повідомив AP, що перемовини продовжаться в неділю.

Чиновник говорив на умовах анонімності через делікатність переговорів, які можуть допомогти стабілізувати світові ринки, занепокоєні протистоянням між США та Китаєм. АР додає, що переговори першого дня були "оповиті таємницею", і жодна зі сторін не давала коментарів журналістам після завершення переговорів у суботу.

У редакційній статті пізно ввечері в суботу офіційне китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" заявило, що переговори відбулися "на прохання американської сторони", зазначивши більш ранній спірний момент, і заявило, що Китай погодився на них "після повного врахування глобальних очікувань, національних інтересів і закликів американського бізнесу і споживачів".

"Незалежно від того, чи передбачає майбутній шлях переговори чи конфронтацію, ясно одне: рішучість Китаю захистити свої інтереси розвитку непохитна, а його позиція щодо підтримки глобального економічного та торговельного порядку залишається непохитною", — пише "Сіньхуа".

Як повідомлялося, напередодні переговорів у Швейцарії Трамп заявив, що введення 80% мита на імпорт з Китаю "виглядає правильно".

Як відомо, президент США Дональд Трамп у квітні оголосив про введення мит у розмірі 145% на китайські товари, на це Китай відповів 125% митами на американську продукцію.