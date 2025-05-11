Інтерфакс-Україна
Події
12:51 11.05.2025

Трамп заявляє про "великий прогрес" після першого дня переговорів з Китаєм у Женеві

2 хв читати
Трамп заявляє про "великий прогрес" після першого дня переговорів з Китаєм у Женеві

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

"Дуже гарна зустріч сьогодні з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повне перезавантаження було досягнуто в дружній, але конструктивній манері", - написав він у своїй соцмережі Truth Social, передає Associated Press.

"Ми хочемо бачити, на благо як Китаю, так і США, відкриття Китаю для американського бізнесу. Досягнуто великого прогресу!" - додав Трамп.

Водночас, зазначає видання АР, Трамп не надав жодних подробиць щодо першого дня перемовин у Женеві, а офіційні особи Білого дому також надали мало інформації під час та після першого дня переговорів. В публікації додають, що повідомлення Трампа з'явилось після того, як посадовець повідомив AP, що перемовини продовжаться в неділю.

Чиновник говорив на умовах анонімності через делікатність переговорів, які можуть допомогти стабілізувати світові ринки, занепокоєні протистоянням між США та Китаєм. АР додає, що переговори першого дня були "оповиті таємницею", і жодна зі сторін не давала коментарів журналістам після завершення переговорів у суботу.

У редакційній статті пізно ввечері в суботу офіційне китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" заявило, що переговори відбулися "на прохання американської сторони", зазначивши більш ранній спірний момент, і заявило, що Китай погодився на них "після повного врахування глобальних очікувань, національних інтересів і закликів американського бізнесу і споживачів".

"Незалежно від того, чи передбачає майбутній шлях переговори чи конфронтацію, ясно одне: рішучість Китаю захистити свої інтереси розвитку непохитна, а його позиція щодо підтримки глобального економічного та торговельного порядку залишається непохитною", — пише "Сіньхуа".

Як повідомлялося, напередодні переговорів у Швейцарії Трамп заявив, що введення 80% мита на імпорт з Китаю "виглядає правильно".

Як відомо, президент США Дональд Трамп у квітні оголосив про введення мит у розмірі 145% на китайські товари, на це Китай відповів 125% митами на американську продукцію.

Теги: #переговори #китай #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 11.05.2025
Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

14:04 11.05.2025
Ердоган заявив про готовність підключитись до проведення переговорів задля досягнення миру в Україні

Ердоган заявив про готовність підключитись до проведення переговорів задля досягнення миру в Україні

11:56 11.05.2025
Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

10:52 11.05.2025
Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

09:14 11.05.2025
Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

08:52 11.05.2025
Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

18:07 10.05.2025
Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

17:18 10.05.2025
Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

15:13 10.05.2025
Трамп оголосив про досягнення припинення вогню між Індією та Пакистаном

Трамп оголосив про досягнення припинення вогню між Індією та Пакистаном

13:55 10.05.2025
Учасники зустрічі коаліції охочих у Києві провели розмову з Трампом, Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня– Сибіга

Учасники зустрічі коаліції охочих у Києві провели розмову з Трампом, Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня– Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

ОСТАННЄ

Туск: Світ чекає від Путіна однозначного рішення про безумовне припинення вогню

Глава МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати війну

Вночі в низці областей України заморозки

Зеленський привітав українських жінок з Днем матері

Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг

Російські війська вдруге за день атакували с.Павлівка в Запорізькій області, є ще одна поранена

У Черкасах помер чоловік, поранений під час дронової атаки 6 травня

Окупанти скинули КАБи на прифронтову громаду Запорізької області, є важкопоранена

Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА