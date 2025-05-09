Генштаб ЗСУ: на покровському та новопавлівському напрямках з початку доби ворог здійснив по 18 атак

Фото: Генштаб ЗСУ

Незважаючи на оголошене так зване "перемир'я" російські окупаційні війська продовжують штурмувати позиції українських захисників: від початку доби вже зафіксовано 80 бойових зіткнень, зокрема на покровському та новопавлівському напрямках ворог здійснив по 18 атак, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України оперативну ситуація станом на 16:00 п'ятниці.

"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже зафіксовано 80 бойових зіткнень", йдеться у зведенні Генштабу у телеграмі.

Повідомляється, що на харківському напрямку українські захисники відбивають дві атаки агресора в районі Вовчанська, боєзіткнення на даний час тривають. На лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу Липового та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На краматорському напрямку українські захисники відбили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки, ще чотири боєзіткнення тривають. На торецькому напрямку противник 10 разів атакував в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька, п’ять боїв точаться дотепер.

"На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка та в напрямку Новомиколаївки і Троїцького. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 13 атак, п’ять боєзіткнень досі тривають," - йдеться у повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що сьогодні на новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Зеленого Поля. Одинадцять боєзіткнень продовжуються.

На оріхівському напрямку ЗСУ відбили два ворожі штурми в районах Малих Щербаків та Щербаків. На придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутись вперед, бої тривають у трьох локаціях.

На куп’янському, сіверському та гуляйпільському напрямках агресор активних наступальних дій не проводив.