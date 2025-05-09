Інтерфакс-Україна
Події
15:02 09.05.2025

Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

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Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував зустріч з представниками Угорщини з питань вступу України до Європейського союзу найближчим часом і відзначив, що українська сторона налаштована на конструктивний діалог.

"Україна виконала всі передумови для відкриття першого кластеру (переговорів щодо вступу в ЄС – ІФ-У). Україна фактично надала нового дихання процесу розширення і не повинна залишатися позаду. Не можна ставити під сумнів європейське майбутнє України, а позатримувати процес її вступу до ЄС. Вже днями відбудеться наступний раунд консультацій з угорською стороною. Ми налаштовані на конструктивний діалог і розраховуємо на рівне ставлення", - сказав Сибіга на брифінгу у Львові в п'ятницю.

Як повідомлялося, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про заплановані на 12 травня в Ужгороді переговори української і угорської делегацій, за результатами яких вона зможе сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація.

"Відкриття переговорів - це не членство в Європейському Союзі, це не фіксація будь-якої позиції, це можливість сформувати прийнятні позиції для України, для держав-членів ЄС за яких Україна стане членом ЄС. Тому всі застереження, які озвучує зараз Орбан, вони і є предметом переговорів… Питання переговорів - це формальна позиція, яку на мою думку, Угорщина має ухвалити для того, щоб провести діалог в питаннях, які їх турбують", - сказала вона.

На запитання агентства "Інтерфакс-Україна", які саме пропозиції передала українська сторона Угорщині 29 квітня під час візиту в Будапешт, а також, які отримала контрпропозиції, віцепремʼєрка заявила, що процес перемовин дуже сенсативний, але підтвердила, що Україна надала пропозиції по всім 11 пунктам, які угорська сторона розглядає як проблемні. Зокрема, пропозиції стосувалися: освітнього блоку, імплементації ухваленого законодавства, озгляду законопроекту про профтехосвіту, законодавство щодо реалізації культурних прав угорської національної меншини.

На запитання, чи є в України план "Б", на випадок, якщо не вдасться зняти блокування Угорщини, вона відповідає, що такий план є і Україна над ним працює.

Теги: #угорщина #вступ_в_єс #сибіга

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