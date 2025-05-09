Інтерфакс-Україна
Події
10:06 09.05.2025

"Суспільне" забезпечить спецтрансляцію "Євробачення" з перекладом жестовою мовою в повноекранному форматі

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"Суспільне" забезпечить спецтрансляцію "Євробачення" з перекладом жестовою мовою в повноекранному форматі

Суспільне мовлення забезпечить спеціальну трансляцію півфіналів та фіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" з перекладом жестовою мовою у повноекранному форматі. 

"Це новий рівень доступності, який надає можливість людям з порушеннями слуху комфортно стежити за конкурсом без інформаційних бар’єрів. Також з перекладом жестовою мовою дивіться "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення 2025" о 21:00 перед трансляціями півфіналів та фіналу "Євробачення-2025", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Відзначається, що окрема трансляція з жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті "Суспільне Євробачення", а також окрім спеціальної повноекранної версії на сайті, онлайн-трансляція на телебаченні також буде доступна з перекладом жестовою мовою у форматі "вікна" — у правому нижньому куті екрана.

Виконувати пісні жестовою мовою будуть: Лада Соколюк, Анфіса Худашова та Олександр Рудик, а перекладатиме діалоги жестовою мовою під час усіх ефірів конкурсу - Тетяна Журкова.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".

Теги: #євробачення #трансляція #мова_жестів

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