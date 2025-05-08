Інтерфакс-Україна
Події
19:12 08.05.2025

Стефанішина: Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО ухвалено союзниками, питання зараз - коли ми повернемося до дискусії

2 хв читати
Стефанішина: Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО ухвалено союзниками, питання зараз - коли ми повернемося до дискусії

Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО було ухвалено союзниками, щоб змінити це - потрібно досягти консенсусу з цього питання, наголосила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" вона наголосила, що "говорячи про членство України в НАТО, ви не почуєте від нас ні "так", ні "ні", ні будь-яких інших меседжей".

"Тому що в липні 2024 року всі союзники НАТО, включаючи Сполучені Штати, країни ЄC… - визнали, що альтернативи членству України в НАТО немає. Це рішення ухвалене консенсусом, воно опубліковане, є офіційним документом НАТО. Ця формула звучить: "Членство України в НАТО є незворотнім. Щоб змінити це, вам потрібно досягти консенсусу з цього питання ", - сказала віцепрем'єрка.

За її словами, Україна вважає, що "настане момент в історії, коли ми ще маємо визначитись стосовно того, коли воно (рішення про НАТО - ІФ-У) буде ухвалено, в який спосіб, і якими будуть гарантії безпеки для України".

"Але ми вважаємо, що це рішення ухвалено союзниками, а зараз питання того, коли ми повернемося до цієї дискусії", - заявила Стефанішина.

Також вона наголосила, що якби НАТО не існувало як організації, Україна точно не стала б першою воєнною ціллю РФ, і водночас, якби "Україна була членом НАТО, можливо, і місця для цієї агресії не було".

Теги: #нато #ksf2025 #стефанішина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 08.05.2025
Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

18:28 08.05.2025
Історик Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

Історик Снайдер: І Другу світову війну, і нинішнє вторгнення Росії в Україну оточує ідеологічна брехня Кремля

17:48 08.05.2025
Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

Книгу письменниці Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару, презентували у Києві

16:18 08.05.2025
Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

17:33 02.05.2025
Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

19:43 01.05.2025
Стефанішина та єврокомісарка Кос обговорили підготовку до відкриття перших переговорних Кластерів

Стефанішина та єврокомісарка Кос обговорили підготовку до відкриття перших переговорних Кластерів

18:21 01.05.2025
Стефанішина про взаємини з Угорщиною: Є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, але є діалог і порозуміння

Стефанішина про взаємини з Угорщиною: Є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, але є діалог і порозуміння

09:28 01.05.2025
Стефанішина та віцепремʼєрка з євроінтеграції Молдови обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного

Стефанішина та віцепремʼєрка з євроінтеграції Молдови обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного

18:30 30.04.2025
Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

19:37 29.04.2025
Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

Заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій з Угорщиною є неконструктивними - Стефанішина

ВАЖЛИВЕ

Новим Папою Римським став Роберт Прево

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

ЄС виділить EUR1 млрд для оборонної промисловості України

ОСТАННЄ

Новим Папою Римським став Роберт Прево

Татаров обговорив з президентом Євроюсту розслідування воєнних злочинів та запобігання використання РФ товарів подвійного призначення

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

САП вимагає конфіскувати частину квартири, придбаної тещею міністра агрополітики Коваля у 2021 році

Шмигаль обговорив с Кубіліусом оборонну й технологічну співпрацю між Україною та ЄС

Естонія планує створити військову базу в прикордонному з РФ місті Нарва

Кардинали на конклаві обрали нового Папу Римського

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

Каллас анонсувала політичне рішення ЄС щодо створення трибуналу по злочинах агресії на п'ятницю

63-річна жінка загинула внаслідок атаки ворожого дрона

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА