Стефанішина: Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО ухвалено союзниками, питання зараз - коли ми повернемося до дискусії

Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО було ухвалено союзниками, щоб змінити це - потрібно досягти консенсусу з цього питання, наголосила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" вона наголосила, що "говорячи про членство України в НАТО, ви не почуєте від нас ні "так", ні "ні", ні будь-яких інших меседжей".

"Тому що в липні 2024 року всі союзники НАТО, включаючи Сполучені Штати, країни ЄC… - визнали, що альтернативи членству України в НАТО немає. Це рішення ухвалене консенсусом, воно опубліковане, є офіційним документом НАТО. Ця формула звучить: "Членство України в НАТО є незворотнім. Щоб змінити це, вам потрібно досягти консенсусу з цього питання ", - сказала віцепрем'єрка.

За її словами, Україна вважає, що "настане момент в історії, коли ми ще маємо визначитись стосовно того, коли воно (рішення про НАТО - ІФ-У) буде ухвалено, в який спосіб, і якими будуть гарантії безпеки для України".

"Але ми вважаємо, що це рішення ухвалено союзниками, а зараз питання того, коли ми повернемося до цієї дискусії", - заявила Стефанішина.

Також вона наголосила, що якби НАТО не існувало як організації, Україна точно не стала б першою воєнною ціллю РФ, і водночас, якби "Україна була членом НАТО, можливо, і місця для цієї агресії не було".