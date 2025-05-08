Зеленський і фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України до ЄС

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, провів розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Президентка фон дер Ляєн підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС. Обговорили подальші кроки для вступу України у Європейський cоюз. Наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху", - написав Зеленський в телеграм-каналі за підсумками розмови.

Президентка Єврокомісії також привітала ратифікацію угоди про економічне партнерство між Україною та США у Верховній Раді.

"Ми також обговорили дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до справедливого й тривалого миру. Необхідне безумовне, справжнє та щонайменше 30-денне припинення вогню для просування реальних зусиль зі встановлення миру. Це наша спільна позиція. Я вдячний Європейському cоюзу за підтримку", - додав Зеленський.