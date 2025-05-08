У Куп'янську уже двоє постраждалих внаслідок удару ворожого FPV

За оновленими даними, внаслідок ранкового влучання ворожого FPV-дрона по цивільному автомобілю у Куп'янську (Харківська обл.) постраждали двоє працівників комунального підприємства.

"(Другий постраждалий - ІФ-У) це 51-річний чоловік - також співробітник комунального підприємства, який перебував у автівці у момент удару. Постраждалий дістав акубаротравму і зазнав гострої реакції на стрес", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.