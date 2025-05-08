Інтерфакс-Україна
Події
15:51 08.05.2025

У Куп'янську уже двоє постраждалих внаслідок удару ворожого FPV

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За оновленими даними, внаслідок ранкового влучання ворожого FPV-дрона по цивільному автомобілю у Куп'янську (Харківська обл.) постраждали двоє працівників комунального підприємства. 

"(Другий постраждалий - ІФ-У) це 51-річний чоловік - також співробітник комунального підприємства, який перебував у автівці у момент удару. Постраждалий дістав акубаротравму і зазнав гострої реакції на стрес", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

 

Теги: #купянськ #fpv_дрон

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