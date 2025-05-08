Інтерфакс-Україна
Події
09:32 08.05.2025

Сили оборони звільнили від ворога лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

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Сили оборони звільнили від ворога лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

Бійці 13 бригади НГУ "Хартія" звільнили лісовий масив на північ від Липців (Харківська обл.) площею більше 200 га, бої за цю ділянку фронту тривали майже пів року, повідомляє ресурс DeepState.

"У взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони у важких боях українські військові змогли вибити ворога з лісового масиву площею більше 200 гектарів. Бої за лісництво тривали п’ять з половиною місяців з листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні ресурсу у телеграмі у четвер.

Зазначається, що завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

"Прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка", - зазначається у повідомленні.

Теги: #хартія #масив #харківська_область #звільнення

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