Внаслідок нічної атаки постраждав БЦ "Сільвер Бріз"

Внаслідок російської атаки в ніч на середу постраждав бізнес-центр "Сільвер Бріз", зокрема, центральний офіс Bosch Ukraine, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

"Незначні пошкождення отримав наш офіс у Києві. На щастя, ніхто із співробітників не постраждав. І це головне”, - повідомили у Bosch Ukraine.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували Київ дронами в ніч на середу. У Святошинському районі сталися пожежі в кількох квартирах на верхніх поверхах житлового будинку, у Дніпровському - руйнування на верхньому поверсі будинку, в Соломʼянському зафіксувано падіння уламків БпЛА в районі нежитлової забудови, без займання.

У Шевченківському районі уламки БпЛА влучили у верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого двоє людей загинуло.

Загальна кількість постраждалих в столицы зросла до восьми, четирьох з яких госпіталізовано. Серед них є діти.