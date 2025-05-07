Інтерфакс-Україна
Події
13:58 07.05.2025

На покровському напрямку "Спартан" зірвав плани ворога підібратися до українських позицій водоймою

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Бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України зірвали "плавучий наступ" росіян на Покровському напрямку.

"Спартан" відбивав різні штурми ворога: піхотні, на бронетехніці, мотоциклах, багі. Проте цього разу росіяни здивували навіть нас. На покровському напрямку окупанти, що зазнають шалених втрат, з безнадії вирішили підібратися до українських позицій… водоймою. Водолазів-невдах "супроводжували" наші дрони. Тож цей тест із плавання окупанти провалили", - сказано у повідомленні.

У бригаді також опублікували відеоролик роботи бійців.

Теги: #нгу #спартан

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