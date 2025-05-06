23:04 06.05.2025
Російські БпЛА нанесли щонайменше 13 ударів по Запоріжжю - ОВА
Атака ворожих ударних дронів по Запоріжжю була масованою – щонайменше 13 ударів, повідомив в телеграм-каналі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок.
"Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань. Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей", - інформує Федоров станом на 22:52.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19172