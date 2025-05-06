Зеленський обговорив з генеральним секретарем ОЕСР проєкти повоєнної відбудови України

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом та обговорив з ним участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення України, зокрема конкретних проєктів відбудови, повідомляється на сайті голови держави у вівторок ввечері.

"Ми впевнені, що війна закінчиться і ми відбудуємо Україну з усіма сильними компаніями та країнами. Ми дуже раді вітати вас і дякуємо за візит", – наголосив Зеленський.

Корман відзначив прогрес України в реформах, зокрема у сфері протидії корупції, що є важливою передумовою процесу інтеграції країни до ОЕСР. За його словами, організація готова й надалі надавати необхідну технічну допомогу на цьому шляху.

Крім того, під час зустрічі ішлося про посилення аграрного сектору України завдяки залученню інвестицій, йдеться в повідомленні.