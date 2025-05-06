Інтерфакс-Україна
Події
09:41 06.05.2025

Адміністрація Трампа заплатить по $1 тис. нелегалам у разі їх добровільного від'їзду зі США

1 хв читати
Адміністрація Трампа заплатить по $1 тис. нелегалам у разі їх добровільного від'їзду зі США

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова заплатити по $1 тис. у вигляді винагороди нелегальним іммігрантам, які вирішать добровільно покинути країну, повідомляє в понеділок міністерство внутрішньої безпеки США.

"Самостійна депортація" - оптимальний, максимально безпечний і такий, що потребує мінімальних витрат, спосіб покинути США, уникнувши арешту, якщо ви перебуваєте в країні нелегально", - наводить міністерство слова глави відомства Крісті Ноем.

"Міністерство пропонує оплатити проїзд і виплатити винагороду через мобільний застосунок CBP Home за повернення додому. Кожен нелегальний іммігрант, який скористався цим застосунком для самодепортації, після підтвердження в ньому факту повернення на батьківщину, отримує винагороду в розмірі $1 тис.", - ідеться також у пресрелізі.

Associated Press зазначає, що в межах посилення міграційної політики адміністрація Трампа кардинально оновила застосунок, розроблений за попереднього глави держави Джо Байдена. Застосунок Прикордонно-митної служби США CBP One, що надавав доступ до різних сервісів відомства для в'їзду в країну й отримання притулку, тепер називається CBP Home і покликаний "допомогти іммігрантам повернутися на батьківщину", зазначає агентство.

Останніми місяцями американський президент у рамах боротьби з нелегальною імміграцією запровадив серію жорстких заходів. Зокрема, він схвалив ініціативи щодо активізації депортації нелегалів з території США. Трамп незабаром після інавгурації оголосив про введення режиму НС на кордоні з Мексикою.

 

Теги: #іммігранти #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:32 06.05.2025
США домовляються щодо проведення четвертого раунду переговорів з Іраном у майбутні вихідні - Віткофф

США домовляються щодо проведення четвертого раунду переговорів з Іраном у майбутні вихідні - Віткофф

09:22 06.05.2025
Остаточного рішення щодо мит на вироблені поза США фільми ще немає

Остаточного рішення щодо мит на вироблені поза США фільми ще немає

12:09 05.05.2025
США планують виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту до Місяця

США планують виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту до Місяця

08:20 05.05.2025
Трамп дав доручення обкласти 100% митом кінофільми, імпортовані в США

Трамп дав доручення обкласти 100% митом кінофільми, імпортовані в США

19:53 24.01.2025
ВПС США почали вивезення нелегальних іммігрантів

ВПС США почали вивезення нелегальних іммігрантів

19:36 28.04.2022
Влада Швеції вважає провальною політику інтеграції мігрантів у шведське суспільство

Влада Швеції вважає провальною політику інтеграції мігрантів у шведське суспільство

07:26 08.07.2021
Громадянин Іраку організував схему легалізації співвітчизників в Україні за допомогою фіктивних шлюбів

Громадянин Іраку організував схему легалізації співвітчизників в Україні за допомогою фіктивних шлюбів

07:11 25.02.2021
Байден скасував указ Трампа про обмеження на в'їзд в США для низки категорій іноземців

Байден скасував указ Трампа про обмеження на в'їзд в США для низки категорій іноземців

16:41 08.03.2020
Ердоган закликав владу Греції відкрити кордон і пустити нелегальних іммігрантів до Європи

Ердоган закликав владу Греції відкрити кордон і пустити нелегальних іммігрантів до Європи

12:03 07.03.2020
Ердоган розпорядився не дозволяти мігрантам вирушати до Греції через Егейське море

Ердоган розпорядився не дозволяти мігрантам вирушати до Греції через Егейське море

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 106 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський у парламенті Чехії обговорив необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Росіяни сім разів вдарили по Краматорську

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало три людини та одна загинула – Прокудін

Ворог завдав масований удар по Харкову, влучання уламків БПЛА є в чотирьох районах міста, є постраждалі

У лікарні померла ще одна жертва російських обстрілів Сумщини напередодні

Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 106 од. автотехніки - Генштаб

До 4 зросла кількість постраждалих у Харкові – ОВА

До Дня піхоти у Києві відкрили фотовиставку "Перша лінія"

6 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині - МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА