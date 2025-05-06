Адміністрація Трампа заплатить по $1 тис. нелегалам у разі їх добровільного від'їзду зі США

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова заплатити по $1 тис. у вигляді винагороди нелегальним іммігрантам, які вирішать добровільно покинути країну, повідомляє в понеділок міністерство внутрішньої безпеки США.

"Самостійна депортація" - оптимальний, максимально безпечний і такий, що потребує мінімальних витрат, спосіб покинути США, уникнувши арешту, якщо ви перебуваєте в країні нелегально", - наводить міністерство слова глави відомства Крісті Ноем.

"Міністерство пропонує оплатити проїзд і виплатити винагороду через мобільний застосунок CBP Home за повернення додому. Кожен нелегальний іммігрант, який скористався цим застосунком для самодепортації, після підтвердження в ньому факту повернення на батьківщину, отримує винагороду в розмірі $1 тис.", - ідеться також у пресрелізі.

Associated Press зазначає, що в межах посилення міграційної політики адміністрація Трампа кардинально оновила застосунок, розроблений за попереднього глави держави Джо Байдена. Застосунок Прикордонно-митної служби США CBP One, що надавав доступ до різних сервісів відомства для в'їзду в країну й отримання притулку, тепер називається CBP Home і покликаний "допомогти іммігрантам повернутися на батьківщину", зазначає агентство.

Останніми місяцями американський президент у рамах боротьби з нелегальною імміграцією запровадив серію жорстких заходів. Зокрема, він схвалив ініціативи щодо активізації депортації нелегалів з території США. Трамп незабаром після інавгурації оголосив про введення режиму НС на кордоні з Мексикою.