Зеленський та студенти Карлового університету обговорили необхідність сталої підтримки України

Президент Володимир Зеленський та студенти Карлового університету (Прага) обговорили необхідність сталої підтримки України та її повоєнний розвиток, повідомляє сайт глави держави.

"Наші діти – вони набагато сильніші за нас усіх. Я абсолютно впевнений у цьому поколінні. Впевнений, що вони захистять справжні цінності наших країн, Європи та світу. І принесуть лише розвиток", – сказав Зеленський на зустрічі зі студентами у Празі.

Мова також йшла про мотивацію для українців повертатися додому після закінчення війни. Зеленський зазначив, що такі рішення – це насамперед вибір кожної конкретної людини. Водночас за його словами, сприяти цьому можна шляхом створення відповідних умов, які можуть з’явитися, наприклад, під час повоєнної відбудови України.

Також ішлося про адаптацію умов для розвитку бізнесу в Україні, зокрема у прифронтових регіонах, для повернення релокованих підприємств і створення нових. Крім того, під час зустрічі акцентувалось, що майбутнє членство України в ЄС стане вагомим чинником для позитивних рішень про великі інвестиції.

"Головне, що бізнес, підприємства залишилися в Україні. Вони дали можливість посилювати армію, виплачувати зарплати, сплачувати податки. Також без малого, середнього бізнесу не існує держави, економіки. Немає тоді й армії, яку треба щоденно підтримувати", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що всі в Європі мають розуміти необхідність допомоги Україні, адже що сильнішою вона буде, то безпечнішим буде життя всіх європейців.