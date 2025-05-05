Інтерфакс-Україна
Події
20:47 05.05.2025

Зеленський та студенти Карлового університету обговорили необхідність сталої підтримки України

2 хв читати
Зеленський та студенти Карлового університету обговорили необхідність сталої підтримки України

Президент Володимир Зеленський та студенти Карлового університету (Прага) обговорили необхідність сталої підтримки України та її повоєнний розвиток, повідомляє сайт глави держави.

"Наші діти – вони набагато сильніші за нас усіх. Я абсолютно впевнений у цьому поколінні. Впевнений, що вони захистять справжні цінності наших країн, Європи та світу. І принесуть лише розвиток", – сказав Зеленський на зустрічі зі студентами у Празі.

Мова також йшла про мотивацію для українців повертатися додому після закінчення війни. Зеленський зазначив, що такі рішення – це насамперед вибір кожної конкретної людини. Водночас за його словами, сприяти цьому можна шляхом створення відповідних умов, які можуть з’явитися, наприклад, під час повоєнної відбудови України.

Також ішлося про адаптацію умов для розвитку бізнесу в Україні, зокрема у прифронтових регіонах, для повернення релокованих підприємств і створення нових. Крім того, під час зустрічі акцентувалось, що майбутнє членство України в ЄС стане вагомим чинником для позитивних рішень про великі інвестиції.

"Головне, що бізнес, підприємства залишилися в Україні. Вони дали можливість посилювати армію, виплачувати зарплати, сплачувати податки. Також без малого, середнього бізнесу не існує держави, економіки. Немає тоді й армії, яку треба щоденно підтримувати", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що всі в Європі мають розуміти необхідність допомоги Україні, адже що сильнішою вона буде, то безпечнішим буде життя всіх європейців.

Теги: #чехия #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 04.05.2025
Прокремлівський кандидат лідирує в першому турі президентських виборів в Румунії

Прокремлівський кандидат лідирує в першому турі президентських виборів в Румунії

04:11 01.05.2025
Прем'єр Канади після розмови з Зеленським: РФ має сісти за стіл перемовин з доброю волею

Прем'єр Канади після розмови з Зеленським: РФ має сісти за стіл перемовин з доброю волею

20:32 29.04.2025
Переговори щодо досягнення миру зайшли в глухий кут, потрібен прямий контакт Трампа і Путіна

Переговори щодо досягнення миру зайшли в глухий кут, потрібен прямий контакт Трампа і Путіна

23:53 26.04.2025
Трамп пообіцяв Карісу не припиняти посередництво США у переговорах про мир в Україні - ЗМІ

Трамп пообіцяв Карісу не припиняти посередництво США у переговорах про мир в Україні - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у парламенті Чехії обговорив необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Три жінки постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини – Лисак

Три жінки постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини – Лисак

Зеленський – Шольцу: Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України, вдячні за ваші особисті зусилля

У Словаччині мають намір провести референдум про відміну антиросійських санкцій

Греція не планує передавати Україні системі Patriot

Прем'єр-міністр Румунії Чолаку йде у відставку

Через ворожі авіаудари по Підлиману на Харківщині постраждали двоє мирних мешканців - прокуратура

Окупанти обстрілюють Білопільський та Ворожбянський райони Сумщини, загинули троє цивільних, чотирьох поранено

Міноборони та Сухопутні війська до вересня впроваджуватимуть пілотний проєкт з автоматизації транспортної логістики

Зеленський обговорив з Фіалою розвиток оборонної, економічної та гуманітарної співпраці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА