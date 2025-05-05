Через ворожі авіаудари по Підлиману на Харківщині постраждали двоє мирних мешканців - прокуратура

Правоохоронці задокументували наслідки авіаударів, які ЗС РФ завдали по селу Пілиман Ізюмського району Харківської області о 10:20.

"Внаслідок влучання двох КАБів у с. Підлиман пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждали двоє мирних мешканців: у жінки 1939 року народження гостра реакція на стрес, чоловік 1966 року народження дістав поранення середньої тяжкості, його ушпиталено", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, о 16:10 ЗС РФ обстріляли з РСЗВ Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки та приміщення сільськогосподарського підприємства.

За цими фактами розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини).

За тією ж статтею кваліфіковано два випадки підривів на вибухових пристроях. Перший стався близько 13:00 в с. Камʼянка. 54-річний чоловік, перебуваючи на городі у дворі свого домоволодіння, наступив, за попередніми даними, на протипіхотну міну "Пелюстка". Його ушпиталено з вибуховими пораненнями, у стані середньої тяжкості. Другий підрив стався о 16:35. Постраждалого 69-річного мешканця Ізюму доставлено до лікарні.