14:38 05.05.2025
У Купʼянську ворожий FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, поранено пенсіонера - прокуратура
У понеділок, о 10:40 ЗС РФ вдарили FPV-дроном по Купʼянську (Харківська обл.) - поранено пенсіонера, повідомляє прокуратура.
"Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, який рухався містом. Поранень дістав 70-річний водій транспортного засобу, чоловіка ушпиталено", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).