Інтерфакс-Україна
Події
14:38 05.05.2025

У Купʼянську ворожий FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, поранено пенсіонера - прокуратура

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 У понеділок, о 10:40 ЗС РФ вдарили FPV-дроном по Купʼянську (Харківська обл.) - поранено пенсіонера, повідомляє прокуратура.

"Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, який рухався містом. Поранень дістав 70-річний водій транспортного засобу, чоловіка ушпиталено", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #купянськ #fpv_дрон

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