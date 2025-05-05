Інтерфакс-Україна
Події
11:57 05.05.2025

Платформа United24 зібрала вже понад 56 млрд грн на підтримку України

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Платформа United24 зібрала вже понад 56 млрд грн на підтримку України

Державна фандрейзингова платформа United24 зібрала понад 56 млрд грн на підтримку України за три роки своєї роботи, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це не просто цифра – це доказ того, що у прагненні до спільної мети мільйони людей здатні на неймовірне. Нас єднає не географія, мова чи походження – нас єднає віра. Віра, яка веде вперед і допомагає триматися перед лицем жорстокої та неспровокованої агресії. Кожен внесок, незалежно від розміру, – це крок до справедливості, крок до безпечного майбутнього України, яке ми творимо разом", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Наприкінці минулого року віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у 2024 році United24 зібрала понад 13 млрд грн, які пожертвували люди зі 137 країн. "Завдяки вам наші захисники отримали повітряні та морські дрони, роботизовані платформи та транспортні засоби, медики - машини швидкої допомоги та обладнання для порятунку життів. Ви допомагали нам відновлювати будинки, школи, мости та укриття. Ви допомогли врятувати тисячі життів. Ви змінюєте світ на краще і дозволяєте нам рухатися вперед", - відзначив він.

Теги: #united24

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