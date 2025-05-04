У Києві вже 11 постраждалих через атаку БпЛА - ДСНС

Станом на 7 ранку неділі до 11 зросла кількість постраждалих через атаку ворожого безпілотника в Києві, повідомила пресслужба Державної служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них – 2 дітей!", - сказано в телеграмі.

Як повідомлялося, пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА в трьох приватних будинках у Святошинському районі, у Оболонському горять 7 автівок і будинок. Також сталася пожежа у Шевченківському районі.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/42314