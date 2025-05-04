Інтерфакс-Україна
Події
03:27 04.05.2025

Через атаку ворожих дронів в столиці постраждало 7 людей – ДСНС

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У Києві через атаку ворожих безпілотників постраждало 7 людей, з них двоє дітей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - сказано в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли в трьох районах міста, зокрема, Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Зокрема, в Оболонському виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.

За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid0BT8Hio9wwbbDsr5aEA63CJzccziYVzia4XiKddosWynjsoKqwT8YN6gBm1NVMrrWl

Теги: #київ #постраждалі #бпла

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