Через атаку ворожих дронів в столиці постраждало 7 людей – ДСНС

У Києві через атаку ворожих безпілотників постраждало 7 людей, з них двоє дітей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - сказано в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли в трьох районах міста, зокрема, Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Зокрема, в Оболонському виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.

За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid0BT8Hio9wwbbDsr5aEA63CJzccziYVzia4XiKddosWynjsoKqwT8YN6gBm1NVMrrWl