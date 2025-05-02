Інтерфакс-Україна
Події
18:25 02.05.2025

Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року - Чернишов

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Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року - Чернишов

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляє, що закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року.

"Ми ухвалюємо закон, який дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонене. Закон буде готовий до кінця року", - сказав Чернишов в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

Також він повідомив, що міністерство розробляє електронну платформу для українців, які вимушено залишили країну, яка стане корисним інструментом підтримки — дозволятиме шукати роботу, житло й отримувати необхідну інформацію.

Теги: #множинне_громадянство #чернишов

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