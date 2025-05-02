Інтерфакс-Україна
Події
03:43 02.05.2025

Міністр закордонних справ Естонії застеріг від зволікання з використанням заморожених активів РФ для компенсації втрат України

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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна застеріг європейські держави від зволікання з використанням заморожених активів РФ. Про свою статтю для французького видання Le Soir Цахкна повідомив на платформі X у четвер.

"Мільярди заморожених російських активів можуть змінити історію. Чи будемо ми стояти на сторожі справедливості - чи повернемо гроші агресору, який розв'язав цю війну?", - написав очільник МЗС Естонії в матеріалі для Le Soir.

"Європа сидить на 200 з гаком мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку. За кілька місяців вони можуть бути повернуті Росії, що стане винагородою за ту саму агресію, яка повернула війну в Європу. Цього не можна допустити", - наголосив Цахкна.

Шеф естонської дипломатії додав, що "Путін робить ставку на наші вагання. Він вважає, що Захід врешті-решт втомиться, відволічеться і не захоче платити ціну за захист України… Замість того, щоб просити бельгійських, естонських та інших європейських платників податків оплатити рахунок - чому б не змусити заплатити Росію?"

Цахкна підкреслив, що використання заморожених російських активів не є крадіжкою, оскільки за міжнародним правом агресор повинен сплатити репарації. "Це не конфіскація - це аванс на відшкодування збитків, які Росія заборгувала", - написав міністр.

Окрім того Цахкна спростував основні "побоювання" критиків використання російських активів. "Заморожування активів не дестабілізувало євро; Використання несподіваних прибутків не потрясло ринки; Росія вже захопила активи західних компаній без вагань. Ризик? Це бездіяльність", - наголосив Цахкна, зазначивши що Європа у стягненні коштів з Росії на відбудову України повинна бути лідером.

Джерело: https://x.com/Tsahkna/status/1918043906538680567

Теги: #активи #естонія #рф

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