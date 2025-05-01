Інтерфакс-Україна
Події
22:20 01.05.2025

З початку доби Сили оборони відбили 140 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Російські загарбники сьогодні завдали трьох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет і 139 керованих бомб, залучили 1091 дрон-камікадзе та здійснили 4193 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії, 11 з яких – тривають станом на 22:00 четверга. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23766

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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