Інтерфакс-Україна
Події
21:03 01.05.2025

Рубіо обговорив с міністром закордонних справ Франції забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні

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Рубіо обговорив с міністром закордонних справ Франції забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні
Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо провів у четвер зустріч з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, на якій, зокрема, обговорили забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні.

"Сильна Америка вимагає миру, а не нескінченної війни. Зустрівся з міністром закордонних справ Барро з метою просування позиції президента США щодо припинення кровопролиття в Україні та забезпечення справедливого і тривалого миру", - дописав він у соцмережі Х.

Рубіо додав, що сторони погодилися, що Європа повинна більше інвестувати у власну оборону, а американська промисловість не повинна залишатися осторонь процесу переозброєння Європи.

Теги: #франция #рубио #сша

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