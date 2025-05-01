Рубіо обговорив с міністром закордонних справ Франції забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо провів у четвер зустріч з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, на якій, зокрема, обговорили забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні.

"Сильна Америка вимагає миру, а не нескінченної війни. Зустрівся з міністром закордонних справ Барро з метою просування позиції президента США щодо припинення кровопролиття в Україні та забезпечення справедливого і тривалого миру", - дописав він у соцмережі Х.

Рубіо додав, що сторони погодилися, що Європа повинна більше інвестувати у власну оборону, а американська промисловість не повинна залишатися осторонь процесу переозброєння Європи.