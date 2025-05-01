Головування Польщі в Раді ЄС все ще може завершитися відкриттям частини переговорних розділів про вступ України в ЄС - Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що головування Польщі в Раді Європейського Союзу все ще може завершитися відкриттям частини переговорних розділів про вступ України в ЄС.

"Я впевнена, що польське головування (до 1 липня 2025 року - ІФ-У) все ще може завершитися відкриттям як мінімум частини переговорних розділів", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в четвер ввечері.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти трьох до грудня. Пізніше, вона заявила, що є чітка перспектива до кінця 2025 року відкрити всі переговорні Кластери.

20 березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова відкривати переговорні Кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в шість тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.