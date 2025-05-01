Інтерфакс-Україна
Події
17:15 01.05.2025

УЧХ ліквідовував наслідки повітряної атаки РФ на шести локаціях Одеси

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УЧХ ліквідовував наслідки повітряної атаки РФ на шести локаціях Одеси

Український Червоний Хрест (УЧХ) ліквідовував наслідки російської атаки БпЛА на шести локаціях Одеси.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області оперативно прибули на місця влучань і працювали спільно з рятувальниками на шести локаціях. Волонтери надали першу психологічну допомогу понад 15 постраждалим", - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

Волонтери також надали першу домедичну допомогу 5 пораненим, а двох постраждалих у важкому стані передали бригадам екстреної медичної допомоги.

Крім цього члени команди УЧХ евакуювали з пошкодженого будинку жінку похилого віку та врятували кота.

УЧХ розгорнув пункт допомоги, де постраждалі та рятувальники могли отримати допомогу, а також випити чай, каву, воду, отримати гарячу їжу чи зарядити гаджети.

Як повідомлялось, у ніч проти 1 травня внаслідок чергової російської дронової атаки по Одесі загинули двоє людей, 15 постраждали.

 

Теги: #одеса #обстріл #учх #тчху

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