Інтерфакс-Україна
Події
17:47 01.05.2025

Українська делегація на "Євробаченні-2025" і гурт Ziferblat вирушили до Базеля

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Українська делегація на "Євробаченні-2025" і гурт Ziferblat вирушили до Базеля
Фото: https://www.facebook.com/ZiferblatBand

Українська делегація та представники України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" гурт Ziferblat вирушили до Базеля (Швейцарія).

"У четвер, 1 травня, українська делегація та представники України на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat вирушили з Києва до Базеля потягом Eurovision Express. Вже 3 травня на музикантів чекає перша репетиція на St. Jakobshalle, головній сцені цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Перед цим на прес-конференції соліст Ziferblat Даниїл Лещинський зазначив, що гурт має достойно виступити для того, щоб були дві можливості потрапити на телеекрани світу з прапором України й нагадати, в якій ситуації знаходиться Україна.

"Ми зробимо все можливе, щоб зайняти хороші місця, але головне для нас зібрати донати на наш збір. Ціль цього збору — це розмінування України. Я б сказав, що це навіть першочергова місія", - додав він.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".

Теги: #євробачення #базель #ziferblat

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