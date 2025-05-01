Інтерфакс-Україна
Події
13:08 01.05.2025

Україна цього року має прийняти напрацьовані зміни щодо авторського права та корпоративного управління

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Міністерство економіки України найближчим часом має доопрацювати проєкт змін щодо реєстрації авторського права та колективного управління, повідомив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

"У рамках європейських зобов'язань ми маємо прийняти ряд нормативних актів і імплементувати деякі європейські директиви, які мають інтегруватись у законодавство України. В тому числі, там і по авторським правам маємо допрацювати, і по колективному управлінню", - сказав він кореспонденту "Інтерфакс-Україна" у кулуарах форуму "Українська музична індустрія: слухай, захищай своє" у Києві у четвер.

Кіндратів нагадав, що у кінці 2024 року з партнерами з інших міністерств була проведена велика скринінгова місія з Європейським Союзом щодо синхронізації законодавства українського до європейських стандартів у рамках європейської інтеграції. Кіндратів зауважив, що є як і просування, так і залишаються такі прогалини, які ще не врегульовані та стосуються організації колективного управління, розподілу винагороди (роялті).

Кіндратів не розголошував подробиць основних змін, оскільки зараз йде доопрацювання документів. Він сподівається, що напрацювання завершаться вже найближчим часом і будуть представлені для суспільного обговорення, а також на узгодження з іншими міністерствами.

Згідно з його словами, зміни мають бути прийняті до кінця 2025 року.

Теги: #авторське_право

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