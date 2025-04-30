Інтерфакс-Україна
Події
20:51 30.04.2025

Москва знову заявляє, що буде розглядати західноєвропейських миротворців "як законні військові цілі" в Україні

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Російська влада не змінила риторики стосовно вимог припинення своєї агресії проти України і посилює тиск на європейські ініціативи щодо мирного врегулювання.

Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу у відеовиступі на засіданні високих представників держав БРІКС у Бразилії, знов повторив позицію Москви "щодо врегулювання української кризи… - виведення українських збройних сил із нових російських регіонів, відмова Києва від заявки на членство в НАТО, демілітаризація та денацифікація України, забезпечення прав російськомовних громадян".

Шойгу повторив також тезу про недоговороздатність влади України, яка, нібито, порушує всі домовленості про перемир'я і мораторій на удари по об'єктах енергетики.

Однак представник Кремля накинувся і на європейські напрацювання щодо гарантій безпеки для України. Для Москви "абсолютно неприйнятне розміщення на українській території військових підрозділів західних держав" - "псевдомиротворців" - "вони будуть розглядатися як законні цілі" для армії РФ, заявив Шойгу.

Він навіть наголосив на "наявності всіх ознак підготовлюваної окупації західних регіонів України європейцями".

Теги: #війна #москва #позиція

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